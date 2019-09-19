Улан-Удэ, , 14:05 — REGNUM Беспилотники «Орлан-10» артиллерийского соединения, дислоцированного в Бурятии, провели в небе около трёхсот часов, налетав в общей сложности более 30 тыс. км. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Помимо использования при проведении учений, дроны наблюдали за пожарами, охватившими леса на территории республики.

«В период особого пожароопасного режима, введенного в республике весной текущего года, расчет БпЛА «Орлан-10» заступил на круглосуточное дежурство и в течение нескольких месяцев осуществлял мониторинг очагов природных пожаров как в дневное, так и в ночное время», — сообщили в ВВО.

Военные отмечают, что благодаря инфракрасным камерам, беспилотники могут выявить даже незначительные возгорания. Поэтому они были задействованы в наиболее пожароопасных районах, проводя в воздухе не мене 10 часов в день.

Между тем, ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство Бурятии крайне невысоко оценило способности дронов. По словам зампреда правительства республики по вопросам безопасности Петра Мордовского, с их помощью не удалось обнаружить ни одного лесного пожара.

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