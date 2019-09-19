Симферополь, , 14:03 — REGNUM В курортном сезоне 2019 года самыми популярными городами среди пассажиров, следующих по «единому» билету в Крым, стали Феодосия и Евпатория. Об этом ИА REGNUM 19 сентября сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

Константин Богаевский. Феодосия (фрагмент). 1930

«В Феодосию по единому билету прибыло 34 226 пассажиров, в Евпаторию — 32 228, Ялту — 30 669 человек. Симферополь и Судак для отдыха выбрали 27 556 и 24 858 пассажиров», — отметили в пресс-службе.

По данным АО «ЕТД», в Севастополь за это время по «единому» билету приехало 20 827 пассажиров и в Керчь — 14 216 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом за последние полгода по «единому» билету в Крым из Абхазии и обратно приехало более 353 тысяч пассажиров.

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