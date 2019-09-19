Симферополь, 19 сентября 2019, 14:03 — REGNUM В курортном сезоне 2019 года самыми популярными городами среди пассажиров, следующих по «единому» билету в Крым, стали Феодосия и Евпатория. Об этом ИА REGNUM 19 сентября сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».
По данным АО «ЕТД», в Севастополь за это время по «единому» билету приехало 20 827 пассажиров и в Керчь — 14 216 пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, в целом за последние полгода по «единому» билету в Крым из Абхазии и обратно приехало более 353 тысяч пассажиров.
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