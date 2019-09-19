Тюмень, , 13:59 — REGNUM В Тюменской области растёт численность медицинских работников. Об этом говорилось на заседании Тюменской областной думы 19 сентября.

За период с января по июль 2019 года численность врачей, работающих в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения региона, увеличилась на 24 человека и составляет 6 095 человек.

Численность среднего медицинского персонала увеличилась на 37 человек и составляет 13 182 человека.

И все же медицинских работников в регионе недостаточно. По состоянию на начало июня 2019 года укомплектованность врачами составляет 93,7%, средним медицинским персоналом — 96,4%.