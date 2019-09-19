Лондон, , 14:05 — REGNUM Один из игроков Runescape потратил на микротранзакции в проекте $62 тыс. (около 4 млн рублей). Об этом 18 сентября рассказало игровое издание Kotaku.

Сообщается, что эти затраты «нанесли серьёзный финансовый ущерб как игроку, так и его родителям». По заявлению разработчиков из Jagex (создатели игры), две трети доходов от Runescape составляют деньги, которые геймеры тратят на микротранзакции.

Напомним, Runescape — это браузерная MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра), разработанная британской компанией Jagex. В 2008 году проект попал в Книгу рекордов Гиннеса как «самая популярная бесплатная MMORPG в мире».

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