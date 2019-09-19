Махачкала, , 13:55 — REGNUM У шести автошкол в Дагестане отозваны лицензии по итогам проверок, проводимых министерством образования и науки республики. У ещё одной организации суд на месяц приостановил действия лицензии, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе ведомства.

Возбуждено 31 дело об административном правонарушении, по которым ряд автошкол наказан штрафом на сумму более 150 тыс. рублей. Восемь организаций привлечены к административной ответственности с объявлением замечаний и предупреждений.

Плановые и внеплановые проверки деятельности автошкол проводятся в Дагестане второй год подряд. Основное внимание специалисты минобрнауки уделяют содержательной части образовательных программ и кадровой обеспеченности школ. К работе в качестве экспертов также привлечены сотрудники ГИБДД и прокуратуры региона.

«Принимаемые меры обусловлены увеличением в республике количества дорожно-транспортных происшествий. Только за этот год в Дагестане зафиксировано более тысячи случаев ДТП, в которых погибли 215 человек, пострадали — 1600», — отметили в министерстве.

Всего в Дагестане подготовкой водителей различных категорий занимаются 44 организации. Из них только восемь государственные, остальные 36 — частные.