Найроби, , 14:05 — REGNUM 81-летний житель Кении вернулся домой после 51-летнего исчезновения. Возвращение состоялось благодаря государства программе выселения людей из заповедного леса Мау. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Фрэнсис Мутхуа Чеге покинул свой дом в деревне Икумби округа Муранга в 1968 году, когда ему было 30 лет. Он не сообщил своей жене и шестерым детям, куда он направляется.

Жена этого человека, Ванджиру Мутхуа, сказала, что ей пришлось растить детей в одиночку. Она сказала, что отказалась от поисков своего мужа, который должен был обеспечивать детей и воспитывать их, но все же надеялась, что однажды он вернется.

«Моим единственным вариантом было доверить его местонахождение Богу, молиться за его защиту и надеяться, что однажды он появится. Я должна была сделать это, чтобы сосредоточиться на том, чтобы заботиться о наших детях и следить за тем, чтобы они ходили в школу», — сказала она в интервью в понедельник. «Ему было всего 30, когда он ушел», — добавила она.

Вернувшийся рассказал своей семье, что сначала он отправился в города Кисии, Нарок и Килгорис, где он попробовал свои силы в бизнесе, но успеха не добился. Позже он занялся сжиганием угля в лесу Мау, поселился там и даже женился, однако их союз длился недолго из-за его алкоголизма.

«Я сжигал уголь и тратил все доходы на алкоголь. Моя вторая жена и мой сын не могли терпеть мои привычки, поэтому она развелась со мной. Я жил несчастной жизнью и мне было стыдно возвращаться домой ни с чем», — сказал Мутхуа.

Перед отъездом из леса Мау он отправился в полицейский участок Килгориса и попросил офицеров дать ему денег на проезд на автобусе, чтобы он смог вернуться к своим односельчанам.

Он вспомнил деревню, но не знал точно, где был его дом. Добравшись до торгового центра Икумби, уставший и растерянный, он уснул у дороги.

Жительница деревни Моника Гатони заметила его возле начальной школы Икумби и подумала, что он голоден. Она подошла к нему, но он не говорил.

«Он был измотан, болен и просил милостыню. Он сказал мне, что пытался найти свой дом после многих лет отъезда. После описания его дома я заплатила водителю, который отвез его туда», — рассказала она.

Уже взрослые дети Мутхуа собрались дома, когда услышали о возвращении отца. В честь этого события в деревне организовали праздник.

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