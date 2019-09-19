Пермь, , 13:50 — REGNUM В Пермском крае на железной дороге с начала 2019 года произошло три несчастных случая на железной дороге, в которых пострадали дети. Из трех несовершеннолетних один ребенок погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте

Основной причиной детского травматизма специалисты называют невнимательность и игнорирование правил безопасности поведения, в частности, прослушивание музыки через наушники при переходе железнодорожных путей.

Стоит отметить, 19 сентября на железнодорожной станции Пермь-2 прошла профилактическая акция «Берегись поезда». Всех пассажиров информировали о вышедшем бесплатном мобильном приложении «Берегись поезда — Safe train». Оно способно блокировать воспроизведение музыки при приближении к железной дороге.