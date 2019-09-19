Тамбов, , 13:49 — REGNUM Пятое открытое Первенство по пожарно-спасательным видам спорта среди команд российских учебных заведений прошло в Тамбове на стадионе «Бодрость», сообщает 19 сентября пресс-служба Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ).

В 2019 году соревнования проходили в новом формате. В программе было четыре этапа и конкурс среди зрителей. На этапе «Портфолио» команды представили свои учебные заведения. Второй этап назывался «Быстрее всех». Спортсмены соревновались в надевании экипировки пожарного за наименее короткое время. На следующем этапе «Пожарно-спасательная операция» прошла эстафета, состоящая из нескольких элементов.

«Это самый большой этап, состоящий из десяти подэтапов, на котором выступает абсолютно вся команда. Некоторые участники бегут даже дважды. На этом этапе ребята имитируют прокладку путей эвакуации. Режут арматуру, перетаскивают пострадавшего. Прокладывают пожарные рукава, надевают форму на скорость и сбивают в финале фишку. Это является квинтэссенцией всего забега», — сообщил директор Технологического института ТГТУ, главный судья соревнований Дмитрий Полушкин.

Заключительным этапом соревнований стала «Боевая двойка». В задание этапа входило одевание спортсменов в боевую экипировку пожарного и выполнение двух индивидуальных упражнений на количество раз, скорость, силу, ловкость и взаимовыручку.

В этом году в соревнованиях принимали участие команды институтов и факультетов Тамбовского государственного технического университета, команды вузов и колледжей Тамбовской области. Гостями первенства стали команды Липецкого государственного технического университета, Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина, Мичуринского государственного аграрного университета. Всего в первенстве приняло участие 17 команд. В состав каждой команды входило 10 человек, из них не менее 2-х девушек.

Победителем соревнований стала команда Технологического института ТГТУ. В каждом этапе были определены победители и призеры. Команда-победитель первенства была награждена Кубком ректора, дипломом и золотыми медалями, все участники получили памятные призы и вымпелы.