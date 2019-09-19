Лампедуза , Италия, , 13:47 — REGNUM В центрах по приему мигрантов на острове Лампедуза больше нет свободных мест, передает Sky в четверг, 19 сентября.

В последние две недели, после прихода к власти в Италии нового правительства, на остров прибыли несколько сотен нелегальных мигрантов, службы береговой охраны им в этом не препятствовали.

Такая ситуация может создать проблемы для работы правоохранительных органов, при том, что мигранты продолжают прибывать на остров, отмечает издание.

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