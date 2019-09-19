Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Количество поездок по платному Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербурге летом 2019 года возросло на 9,5%, по сравнению с тремя летними месяцами 2018 года. Об этом сообщили 19 сентября в компании-операторе ЗСД (ОАО «МСС»).

Мост ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего с июня по август 2019 года на ЗСД 26,25 млн транзакций, большинство из них пришлось на август — почти 9 млн поездок.

Более 82% поездок по ЗСД совершено с помощью транспондеров — в использовании сейчас находится около 650 тыс. таких устройств, позволяющих оплатить проезд по ЗСД без остановки.

При этом около 500 тысяч поездок по ЗСД совершили пользователи с транспондерами, выданными другими операторами платных дорог. Туристический поток пользователей с такими транспондерами вырос по сравнению с 2018 годом на 183%.

В свою очередь, обладатели транспондеров ЗСД совершили более 1 миллиона транзакций на трассах М-11 «Москва — Санкт-Петербург», М-4 «Дон» и других платных дорогах России.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2019 году петербургский бюджет продолжает субсидировать концессионера Западного скоростного диаметра (ЗСД). Концессионер ЗСД рассчитывает, что оплата за проезд, а также субсидии из бюджета позволят окупить вложенные в строительство скоростной магистрали инвестиции до 2020 года и построить новые съезды с ЗСД.

Западный скоростной диаметр — магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут (с использованием транспондера).

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