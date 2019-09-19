Москва, , 13:45 — REGNUM В ходе реконструкции макета Москвы, который находится в одноименном павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ, обновят более 300 объектов. Соответствующее сообщение опубликовано 19 сентября на сайте мэра Москвы.

Здания на макете обновят, чтобы привести их в соответствие с реальным архитектурным обликом. Также добавят новые объекты — Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, Культурный центр ЗИЛ, Лефортовский парк и другие.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, специалисты актуализируют внешний облик 305 зданий и сооружений. В процессе работ у части зданий изменят цвет крыши, некоторые объекты повернут на несколько градусов относительно улицы, чтобы добиться большей точности. Также исчезнут несколько снесенных строений. Появятся памятники, установленные недавно (например, памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади).

Напомним, что к созданию макета Москвы приступили в 2012 году. Масштаб модели — 1 к 400. Всего на макете изображено более 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы.

Реконструкцию проведут с 1 октября по 1 ноября, на это время посещение павильона, где расположен макет, будет недоступно.

Полностью завершить макет Москвы планируется к 2020 году.