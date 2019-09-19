Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Американская компания Valve начала блокировать аккаунты игроков в Dota 2 на 19 лет, сообщило игровое издание Kotaku 18 сентября.

«Комически длинные баны» появились одновременно с введением нового обновления в Dota 2. Теперь геймеры, которые нарушают правила игры, получают блокировку аккаунта до 2038 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках чемпионата The International 2019 разработчики из Valve анонсировали двух новых персонажей для Dota 2. Ими стали пожилая женщина с дробовиком Spitfire и таинственный дух Void Spirit.

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