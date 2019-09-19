Москва, , 13:49 — REGNUM Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 19 сентября опубликовал рейтинг вузов за 2019 год.

В топ-100 рейтинга вошли 3 российских высших учебных заведения: МГУ имени М. В. Ломоносова (22-е место), СПбГУ (41-е место) и МФТИ (51-е место). Всего в список включены 74 российских вуза.

«В рейтинг 2019 года вошли 1200 университетов из 79 стран. Это кардинальное улучшение по сравнению с 2018 годом, когда публикуемый список включал топ-333 университетов мира», — говорится на сайте «Три миссии университета». Отмечается также, что в этот раз в оценке вузов принимали участие 16 иностранных экспертов.

Тройку лидеров образовали учебные заведения из США: Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Пенсильвании. Это объясняется их значительным финансированием и цитируемостью научных работ.

Напомним, что впервые рейтинг «Три миссии университета» был опубликован в 2017 году.