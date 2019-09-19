Нью-Йорк, США, , 13:45 — REGNUM По состоянию на июль 2019 года за пределами Украины находится 5,9 млн человек, сказано в официальном докладе ООН, опубликованном на сайте организации.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что с 2015 по 2019 годы число украинских мигрантов выросло на 200 тыс. и продолжает увеличиваться.

По данным ООН, по количеству граждан, живущих за пределами страны, Украина занимает восьмое место в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эстонском городе Маарду местные власти заявили, что отчислят из школ и детских садов детей украинских трудовых мигрантов, поскольку государство выделяет деньги на обучение только тех детей, которые живут в Эстонии легально.

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