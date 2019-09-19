Монтрёй, Франция, , 13:26 — REGNUM Генеральный директор французской компании Ubisoft Ив Гийемо заявил, что вторая часть игры Beyond Good и Evil станет революцией в мире приключенческих видеоигр с открытым миром. Об этом 18 сентября сообщил портал Comicbook.

Соответствующее заявление Гийемо сделал во время интервью, касающегося открытия нового офиса для студии Montpellier, занимающейся разработкой игры. Глава Ubisoft добавил, что, по его мнению Beyond Good и Evil, на созданием которой сейчас работает геймдизайнер Мишель Ансель, окажет «большое влияние» на игры подобного жанра.

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Напомним, Beyond Good и Evil 2 была впервые анонсирована ещё более десяти лет назад, в мае 2008 года. Первая часть игры в жанре action-adventure (приключенческий экшн) вышла в ноябре 2003 года.

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