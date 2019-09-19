Махачкала, , 13:30 — REGNUM Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи», посвященный международному году языков коренных народов, проходит в Дагестане сегодня, 19 сентября. В культурно-этнографическом проекте принимают участие творческие делегации из регионов Северного Кавказа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры республики.

В программе этнофорума круглые столы, выставки и мастер-классы по народным промыслам и ремеслам Дагестана. Завершится мероприятие концертом молодежного фольклорно-хореографичесого ансамбля «Эхо гор».

Все мероприятия этнофорума пройдут в Махачкале, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Добавим, что площадка организована в рамках национального проекта «Культура».

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