Москва, , 12:46 — REGNUM Рекомендации экспертов Минздрава РФ о ежедневной порции алкоголя могут иметь политический подтекст, предположил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Об этом сообщает 19 сентября НСН.

Эксперт назвал совет министерства здравоохранения неожиданным и напомнил о том, что Всемирная организация здравоохранения признала вино полезным продуктом. Однако потребление вина в мире, в отличие от пива, не растет.

Не исключено, что «государство видит необходимость перевода населения на винодельческую продукцию для того, чтобы поднять Крым», заявил Дробиз.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Минздрава назвали безопасными для организма две ежедневных стандартных порции алкоголя для женщин и три стандартных порции — для мужчин. Это, соответственно, 200 мл вина в день и 900 мл пива.

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