Сеул, , 12:48 — REGNUM В столице Южной Кореи пройдет международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Seoul International Aerospace & Defense Exhibition. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, выставка пройдет на авиационной базе Сеула, расположенной в городе Соннам, в период с 15 по 20 октября.

Известно, что в выставке примут участие 430 компаний из 34 стран мира.

По предварительным данным, на данном мероприятии будут представлены истребители F-15K и KF-16, учебно-боевые самолеты FA-50, T-50 и KT-1, вертолет особого назначения KUH-1, ударный вертолет AH-64, сверхдальнемагистральный административный самолёт Global 6000, самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G, конвертоплан MV-22, военно-транспортный самолет KC-135, беспилотный летательный аппарат MQ-1.

А также боевой танк K2 «Черная пантера», БМП K21, самоходная артиллерийская устаовка K9A1, ракетные артиллерийские системы и ракеты.

Представители министерства надеються, что данная выставка поспособствует развитию дипломатических отношений, а также увеличит экспорт военной техники за рубеж.

Также в рамках выставки пройдут различные симпозиумы и семинары.