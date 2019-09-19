Ереван, , 12:49 — REGNUM Протестная акция матерей погибших военнослужащих проходит возле здания правительства Армении. Об этом 19 сентября сообщает информационно агентство «Новости Армения».

Женщины требуют выплатить компенсации за смерть своих сыновей на поле боя. Матери погибших солдат попытались войти в правительственное здание, чтобы встретиться с премьер-министром, но полиция перекрыла им дорогу.

По словам председателя координационного совета «Солдат» Маргариты Хачатрян, матерям погибших военнослужащих должна быть выплачена высокая компенсация.

«Они дают 30 млн драмов жертвам уличных столкновений, но при этом не хотят выплатить эти же деньги семьям солдат, погибших во время выполнения своих обязанностей на поле боя», — заявила Хачатрян.

Напомним, 5 сентября правительство Армении приняло решение выделить 30 млн драмов семьям жертв событий 1 марта 2008 года.