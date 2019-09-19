Село Кош-Агач, Алтай, , 12:35 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай пришлось идти в суд для получения законного жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, иск был подан районным прокурором.

«Суд первой инстанции удовлетворил иск прокурора полностью, между тем ответчик решение суда обжаловал, указав, что жилое помещение невозможно представить во внеочередном порядке», — отмечается в сообщении.

Однако в Верховном суде снова согласились с доводами прокурора о необходимости незамедлительного предоставления жилья. В результате судья оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Впрочем, подобная ситуация повторяется в регионах России регулярно. Ранее ИА REGNUM сообщало об аналогичных случаях в Бурятии, Севастополе, Амурской области.

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