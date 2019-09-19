Москва, , 12:39 — REGNUM Расследование уголовного дела против адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче ложных показаний, поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел СК России. Об этом ИА REGNUM 19 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, Хасавова задержали 17 сентября в Лефортовском суде Москвы перед началом заседания по делу против бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, обвиняемых в растрате 41 млн рублей.

В СК отметили, что уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 309, ч.1 ст. 294 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний; воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) возбуждено не только против Дагира Хасавова, но ещё и «других неустановленных лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 сентября, Басманный суд Москвы арестовал Хасавова до 16 ноября. Вину в инкриминируемых деяниях адвокат не признает.

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