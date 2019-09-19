Москва, , 12:37 — REGNUM Около половины граждан России (47%) отказываются от частого использования машины в связи с высокой стоимостью бензина. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследования ВЦИОМ, граждане, рассуждая о возможных причинах отказа от поездок на машине, ставят на первое место экономические факторы. На первом месте среди них большая стоимость бензина (47%). На втором месте — дорогое обслуживание машины, ее страхование и налоги (16% респондентов). На третьем месте — финансовые трудности и попытки сэкономить бюджет (15% опрошенных).

Также среди причин редкого использования авто были названы: загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Исследование методом телефонного опроса проводилось 17 сентября 2019 г. В нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.

Напомним, по данным ВЦИОМ, личное транспортное средство есть в двух из трёх российских семей (67%). Причём более одного авто есть в каждой пятой семье. Такие семьи в основном из Москвы и Санкт-Петербурга (24%). Среди нестоличных жителей России не имеют автомобилей 37%.

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