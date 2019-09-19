Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге двух адвокатов адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они подозреваются в покушении на мошенничество в крупном размере. Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, адвокаты узнали о том, что у сотрудников регионального УФСБ имеется материал проверки в отношении петербуржца и его супруги по факту фальсификации доказательств по административному делу в одном из районных судов Петербурга.

Адвокаты ввели мужчину в заблуждение и потребовали с него 2 млн рублей за якобы решение вопроса о непроведении сотрудниками ФСБ оперативно-разыскных мероприятий и ненаправлении материалов проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела.

«Подозреваемые днем 18 сентября 2019 года, находясь у одного из домов по Московскому проспекту, получили от мужчины муляж денежных средств на вышеуказанную сумму, после чего были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование находится на контроле у руководства ГСУ СКР.