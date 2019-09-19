Бишкек, , 12:08 — REGNUM Государственные награды за вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Киргизии вручил президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщили 19 сентября в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что государственной награды были удостоены 167 человек, в том числе медицинские работники, представители сферы образования, культуры, искусства и других областей.

Жээнбеков также отметил значительный вклад в развитие Киргизии советских партийных деятелей Султана Ибраимова и Торобая Кулатова, которые удостоены звания «Герой Киргизии».

Отметим, Торобай Кулатов возглавлял президиум Верховного Совета Киргизской ССР с 1945 по 1978 годы. Султан Ибраимов стал его преемником, однако был убит в своей резиденции в 1980 году.