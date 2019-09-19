Махачкала, , 12:15 — REGNUM Форум молодых соотечественников впервые пройдет в Дагестане 24−25 сентября. В нем примут участие более 300 этнических дагестанцев из регионов России, а также представители 21 страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики.

«Форум ориентирован на консолидацию молодых этнических дагестанцев, проживающих за рубежом, сохранение этнической идентичности, национально-религиозной самобытности, духовного и культурного наследия народов Дагестана», — сказано в сообщении.

На площадках форума участники, гости и эксперты обсудят вопросы содействия развитию профессиональных и дружеских связей в среде молодых соотечественников и закреплению их связей с исторической родиной. Также будет затронута тема роли молодых соотечественников в развитии и популяризации гуманитарного и экономического сотрудничества и народной дипломатии.

В ведомстве добавили, что в церемонии открытия форума ожидается участие известных государственных и общественных деятелей, представителей МИД России, Федерального агентства по делам национальностей, Россотрудничества, а также правительства и парламента Дагестана.