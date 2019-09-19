Минск, , 12:00 — REGNUM Итальянский автогонщик Джанкарло Физикелла заключил соглашение о сотрудничестве с Wargaming. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе белорусской компании 19 сентября.

Соглашение было подписано в преддверии появления в мобильной игре World of Tanks Blitz пяти итальянских танков. Сообщается, что машины с родины Физикеллы станут частью «новой нации — «Сборной Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная из России [MERCY] МОНИК победила на «Клановом суперкубке» по игре World of Tanks. Чемпионат проходил в Минске (Белоруссия) в рамках фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста».

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