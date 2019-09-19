Новосибирск, , 11:55 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер — в регионе объявлено экстренное предупреждение, об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС РФ по области.

«Пик непогоды придётся на сутки 20 сентября», — отметили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду, местами возможно шквалистое усиление до 25−27 метров в секунду.

Спасатели просят новосибирцев быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности как в быту, так и на улицах.