Москва, , 12:02 — REGNUM В большинстве школ, проверенных технологами пищевой промышленности, порции меньше, чем установлено нормами, а питание несбалансированно. О результатах исследований, которые три года проводят специалисты Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, сообщили «Известия».

Экспертами было проверено, как питаются учащиеся в 500 учреждениях, расположенных в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. По данным издания, нарушения зафиксированы более чем в половине из них.

В частности, наблюдается несоответствие массы выхода блюд установленным нормам на 12,5 — 24%. Также школьникам недоливают напитки примерно на 10%. Часто не следят в школьных столовых и за составом питания. Эксперты сообщили о недостатке в нем белков и жиров на 10%, в то же время углеводов меньше на 23,7%. Зафиксированы и нарушения санитарных норм в пищевых блоках.

Отмечается, что часто в учебных заведениях при выборе поставщиков продуктов решение принимается на основе объявленной цены. Специалисты считают, что это несет риск поступления в столовые некачественных товаров.

Аналогичные исследования планируется проводить и в будущем.