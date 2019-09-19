Нью-Йорк, США, , 11:53 — REGNUM Компания Netflix представила трейлер своего нового сериала Raising Dion («Мой сын — супергерой»). Ролик появился на официальном YouTube-канале компании 18 сентября.

Исполнительным продюсером проекта выступил американский актёр Майкл Б. Джордан. Raising Dion расскажет о ребёнке, обладающем сразу несколькими мощными суперспособностями.

Ранее стало известно, что Netflix снимет сериал по популярному итальянскому мультфильму «Клуб Winx». Роль феи Блум в нём исполнит Эбигейл Коуэн («Леденящие душу приключения Сабрины»).

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