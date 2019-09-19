Кызыл, , 11:30 — REGNUM Тува вошла в число российских регионов с наиболее здоровыми детьми. С показателем 122 тыс. болезней на 100 тыс. детей в возрасте 0−14 лет, республика стала лидером в Сибирском федеральном округе.

В соседних регионах дети болеют гораздо чаще. Так, по данным News.ru на Алтае этот показатель равняется 197 тыс. В Красноярском и Алтайском краях, Хакасии и Кузбассе количество болезней превышает 200 тыс., а в Иркутской области — более 253 тыс. на 100 тыс. детей.

Добавим, что в целом по России лучше показатели только в двух регионах — в Чечне (59 112) и Кабардино-Балкарии (115 426).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тувы была признана самым «молодым» регионом России. Здесь дети от трёх до семи лет здесь составляют 9,22% от численности населения региона, что является наиболее высоким показателем по стране.

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