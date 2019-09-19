Джакарта, , 11:30 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что смог от лесных пожаров на Суматре в настоящее время охватил индонезийскую провинцию Ачех и привел к снижению видимости в ряде районов, сообщает информационное агентство Antara.

В агентстве пояснили, что смог усилился из-за направления ветра в западной части Индонезии. В результате этого видимость в ряде регионов в самых западных провинциях Индонезии сократилась до двух-четырех километров.

Известно, что смог в провинции Ачех не помешал морским и авиаперевозкам. Однако в агентстве призвали транспортные компании сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Малайзии закрыли 1200 школ по всему региону из-за смога от лесных пожаров в Индонезии.

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