Анкара, , 11:41 — REGNUM Министр по делам молодежи и спорта Турецкой Республики Мехмет Мухаррем Касапоглу относительно расистских нападений на турецких спортсменок в Греции заявил: «Мы решительно осуждаем прискорбные события, имевшие место во время двух матчей между нашей женской гандбольной командой Muratpaşa Belediyespor и греческим клубом PAOK в Салониках». Напомним, что во время матча греки не позволили поднять турецкий флаг и демонстрировали расистское поведение в отношении соперниц, оскорбляя их.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Мухаррем Касапоглу отметил: «Преднамеренное поведение и нападения на нашу команду представителей и болельщиков клуба РАОК абсолютно не согласуются со спортивным духом мира и дружбы».

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой подчеркнул: «Мы совершенно не приемлем препятствование поднятию турецкого флага на поле наравне с греческим. Мы снова призываем компетентные греческие инстанции принять все необходимые меры по удалению ксенофобов и хулиганов с площадок проведения спортивных мероприятий».