Алма-Ата, Казахстан, , 11:26 — REGNUM Правоохранительные органы задержали браконьера в Иле-Алатауском национальном парке, в Алма-Атинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе парка.

Инспекторы национального парка совместно с природоохранной полицией задержали автомобиль Mitsubishi Pajero. При осмотре багажника автомобиля была обнаружена и изъята туша косули, а также ружье марки ИЖ-43. По данному факту инициирована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить уголовное наказание за браконьерство. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработает законодательные инициативы.

Читайте также: В Казахстане планируют ужесточить ответственность за браконьерство