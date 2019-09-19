Анкара, , 12:51 — REGNUM Руководитель делегации Фонда технологий Турции и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар заявил: «В мире уже начата разработка летающих машин, в целом имеется около 50 прототипов. Такой аппарат должен быть очень «умным», так как его пилотом будет каждый».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сельчук Байрактар отметил: «Представляется, что следующий шаг в этой сфере будет сделан через 10−15 лет. Некоторые компании такси уже проявили интерес и занимаются вопросом. Мы будем видеть летающие машины на дорогах через 10−15 лет. В Baykar'е мы, учтя опыт своей разработки беспилотных летательных аппаратов, подготовились к этой гонке».

Эксперт отметил: «По моему мнению, главное сейчас — развивать национальную технологию. В сфере высоких технологий сейчас наблюдается стремительный прогресс. Летающие машины станут трендом будущего».