Нью-Дели, , 11:16 — REGNUM 18 сентября правительство Индии наложило запрет на продажу, производство, распространение и импорт электронных сигарет, а также схожих товаров. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что электронные сигареты и схожие устройства наносят большой ущерб здоровью, особенно это касается молодежи, уверена министр финансов. Она также указала, что многие владельцы электронных сигарет начинают пользоваться ими не из-за потребности перейти с курения обычных сигарет, а из-за того, что они таким образом якобы будут следовать общей моде.

Нирмала Ситхараман указала на то, что в Индии не находится ни одной фабрики по производству электронных сигарет, и правительство не может контролировать качество выпускаемой продукции. Напомним, что за день до этого, 17 сентября, американский штат Нью-Йорк также наложил запрет на производство и продажу электронных сигарет в штате.