Дакка, , 12:22 — REGNUM Эксперты ООН, специализирующиеся на наблюдении за ситуацией в сфере прав человека, настаивают на проведении расследования состояния беженцев народности рохинджа в Бангладеш. Об сообщает индийское новостное агентство Джагран.

ООН призывает провести беспристрастное расследование, в котором бы не принимала участие ни одна из заинтересованных сторон. Такая инициатива вызвана недавней перестрелкой между представителями народности рохинджа и полицией Бангладеш, в результате которой было убито шестеро беженцев-рохинджа. Перестрелка была вызвана попыткой задержания беженцев полицией, так как они подозревались в убийстве лидера молодежного крыла правящей партии страны Авами Лиг, Омара Фарука.

Напомним, что беженцы-рохинджа бегут из Мьянмы, где они якобы угнетаются со стороны буддийского большинства. На данный момент в Бангладеш находятся приблизительно девятьсот тысяч беженцев-рохинджа, правительство Бангладеш пока что не нашло выход из миграционного кризиса.