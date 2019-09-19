Грозный, , 11:08 — REGNUM Лучшего учителя России в 2019 году будут выбирать на конкурсе «Учитель года», который пройдет в Чечне. Финальный этап конкурса откроется 22 сентября торжественной церемонией в театрально-концертном зале Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе министерства образования Чечни.

В этом году конкурс профессионального мастерства лучших учителей страны проходит в 30-й раз. На юбилейный турнир съедутся лучшие педагоги из всех 85 субъектов Российской Федерации. В качестве площадок для его проведения выбраны математическая школа №1 имени Х. И. Ибрагимова и гимназия №14 в Грозном.

Напомним, то, что местом проведения конкурса выбрана Чеченская Республика, стало возможным благодаря учителю обществознания математической школы №1 Алихану Динаеву. Он одержал победу и получил «Хрустального пеликана» в прошлогоднем соревновании учителей.

Церемония закрытия I очного тура состоится 27 сентября. На ней будут объявлены 15 лауреатов конкурса. 29 сентября стартует II очный тур конкурса. Пять победителей станут его призерами. В Общественной палате Российской Федерации в Москве 3 октября состоится III очный тур, а 4 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония закрытия конкурса, на которой объявят имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года России».