Орск, Оренбургская область, , 11:07 — REGNUM В Орске Оренбургской области до конца ноября 2019 года оборудуют 196 контейнерных площадок с 318 контейнерами заглубленного типа. Источником финансирования является областной бюджет, деньги предоставляются в качестве субсидии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

Установкой контейнеров занимается регоператор — ООО «Природа». Уже выполнены работы по установке 100 мусорных баков на 42 площадках в двух районах муниципалитета.

Стоимость оборудования одной контейнерной площадки составляет примерно 300 тысяч рублей. Где нет возможности установить заглубленный контейнер (из-за близких коммуникаций), устанавливают наземные баки. На участке должны предусмотреть и места для раздельного сбора мусора (бумага, стекло, пластик), а также крупногабаритного мусора.