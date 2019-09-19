Кызыл, , 11:05 — REGNUM Суд Кызыле вынес приговор 27-летней сотруднице коммерческого банка, похищавшей деньги со счетов клиентов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Тува.

В банке женщина занималась оформлением закрытия кредитных карт.

«Получив заявления о закрытии кредитных карт клиентов, женщина воспользовалась доступом к их банковским счетам и похитила денежные средства в общей сумме около 150 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Кроме того, зайдя в систему под логином другого сотрудника, она получила сведения о клиентах с действующими карточками, на которых имелись деньги. Затем она оформила перевыпуск карты одного из клиентов, изменив абонентский номер и пароль, после чего совершила с него покупку в магазине на сумму около 100 тысяч рублей.

Всего суд признал доказанной три преступления в период с сентября по ноябрь 2018 года. В результате женщина была осуждена на 3 года лишения свободы.

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