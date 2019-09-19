Кейптаун, , 11:01 — REGNUM Почти миллиону детей в ЮАР может быть отказано в посещении государственных школ, если они в срочном порядке не получат свидетельства о рождении, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Департамент базового образования ЮАР сообщает, что в государственных школах обучаются 998 433 детей без документов, в основном без свидетельств о рождении. Из этих детей большинство, 880 968, являются гражданами Южной Африки.

На сегодняшний день известно о 37 детях в провинции Восточный Кейп, которые не могли посещать школу в течение нескольких лет, потому что у них не было свидетельств о рождении, что является обязательным условием для зачисления.

Однако, по крайней мере, 10 судей Конституционного суда во главе с председателем Могоенг Могоенг ранее в этом году постановили, что министр базового образования и члены исполнительного комитета провинции Восточный Кейп обязаны осуществлять прием учащихся в школу вне зависимости от наличия свидетельств о рождении.

Ожидается, что, учитывая сложившуюся ситуацию, вскоре в рамках судебного процесса будет рассмотрен вопрос об изменении Закона об иммиграции и Политики приема в обычные государственные школы ЮАР.