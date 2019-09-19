Кейптаун, , 16:29 — REGNUM Генеральный секретарь Южноафриканской коммунистической партии (SACP) Блейд Нзиманде заявил, что высокий уровень безработицы в ЮАР является непосредственной причиной гендерного насилия, так как большинство мужчин, которые не могут обеспечить свои семьи, выражают свой гнев на женщинах и детях, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

Нзиманде выступал перед делегатами Южноафриканского профсоюза работников швейной и текстильной промышленности в Дурбане, где профсоюз провел свой 14-й Национальный конгресс, на котором было избрано новое руководство профсоюза.

«Если мы не осознаем, что является причиной наших бед, мы не сможем с ними справиться. Я не утверждаю, что насилие в отношении женщин встречается только в рабочем классе и бедных общинах. Там, как правило, ситуация сильно далека от идеала, однако насилие распространено и среди других слоев населения. Даже богатые женщины страдают от насилия в семье», — сказал Нзиманде

Нзиманде также осудил акты ксенофобского насилия и разгул преступности в провинции Гаутенге за последние несколько недель.