Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Широкофюзеляжный авиалайнер Airbus A350 китайской авиакомпании Sichuan Airlines впервые прилетел в петербургский аэропорт «Пулково» из города Чэнду (КНР) в рамках регулярного авиасообщения между двумя городами.

А350 в «Пулково» Pulkovoairport.ru

Дальнемагистральный Airbus A350 компании Sichuan Airlines оборудован 28 креслами бизнес-класса и 303 креслами экономического класса, он является одним из самых крупных и высокотехнологичных пассажирских самолетов.

«Международный аэропорт Пулково имеет необходимую сертификацию и инфраструктуру для обслуживания самого технологичного широкофюзеляжного самолета в мире Airbus A350. Технический персонал аэропорта прошел специальное обучение и готов к работе с А350», — заявил Андрей Дробович, первый заместитель главного операционного директора компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей «Пулково».

Sichuan Airlines выполняет рейсы из Петербурга в Чэнду дважды в неделю, по средам и пятницам. За восемь месяцев 2019 года авиакомпания обслужила в Санкт-Петербурге 32,5 тыс. пассажиров.

В 2018 году Северную столицу посетил 1 млн туристов из КНР, в 2019 году их число, как ожидается, достигнет 1,3 млн человек и продолжит рост. Китай вошел в число государств, граждане которых смогут получить электронную визу для посещения Петербурга и Ленинградской области с 1 октября 2019 года.

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