Санта-Моника, США, , 11:06 — REGNUM Издательская компания Activision назвала дату релиза своего предстоящего мобильного экшена Call of Duty Mobile. Игра выйдет 1 октября 2019 года, сообщалось на сайте компании 18 сентября.

В игре появятся как «классические мультиплеерные режимы Call of Duty», так и более современные, вроде «королевской битвы». За внутриигровую валюту геймеры смогут открывать популярных персонажей франшизы: Джона Мактавиша (Modern Warfare), Алекса Мейсона (Black Ops) и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, геймеры остались недовольны тем, что в русскоязычной версии новой игры Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию. Разработчики никак не прокомментировали такую смену названия.

Читайте ранее в этом сюжете: В новой COD: Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию