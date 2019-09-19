Новосибирск, , 10:49 — REGNUM Дело, возбужденное ранее в отношении несовершеннолетней жительницы Новосибирска по факту жестокого обращения с животными, передано в следственные органы СК России по Новосибирской области для дальнейшего расследования. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском следственном управлении СКР.

Сделано это «в связи с широким общественным резонансом», уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» (ч. 1 ст. 245 УК РФ) было возбуждено дознавателем отдела полиции по инициативе СУ СК России по области.

Установлено, что из-за жестокого обращения несовершеннолетней жительницы Советского района города Новосибирска погиб кот. Подробностей следователи не сообщили.

Сейчас проводится биологическая судебная экспертиза.