Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Энтони Маркел Кроуфорд приговорен Верховным судом США в Вашингтоне (округ Колумбия) к 30 годам тюрьмы за убийство 35-летней Венди Мартинес летом 2018 года. Об этом 19 сентября сообщает агентство Associated Press.

Мартинес подверглась нападению, когда совершала пробежку. По словам ее матери, женщина погибла незадолго до свадьбы и была похоронена в свадебном платье.

Как установило следствие, Кроуфорд украл холодное оружие (орудие убийства) из магазина и совершил нападение на Мартинес у светофора. Согласно судебным протоколам, Кроуфорд был психически нездоров.

Защита Кроуфорда свидетельствовала, что его тест на кокаин дал положительный результат. Кроуфорд признал себя виновным в убийстве первой степени.