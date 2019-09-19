Воронеж, , 10:36 — REGNUM 195 млн рублей выделено на проведение капитального ремонта Графского детского санатория, расположенного на территории поселка Краснолесный Воронежа: в 2019 году на работы направят 35 млн, в 2020—2021 годах запланировано ещё 160 млн рублей, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

«В этом году Графский санаторий внесли в областную адресную инвестиционную программу. До конца 2021 года мы полностью отремонтируем два лечебных корпуса санатория, здание школы и пищеблок», — сообщила начальник отдела оказания лечебно-диагностической помощи матерям и детям департамента здравоохранения Воронежской области Маргарита Киньшина.

Запланировано проведение реконструкции лечебных корпусов, открытие отделения, где дети могут находиться вместе с родителями. Также планируют привести в порядок территорию санатория, оснастить новым оборудованием и мебелью, реконструировать здание школы, которое было закрыто с 2018 года. В облздраве также сообщили, что один из двух лечебных корпусов санатория был закрыт в августе для проведения работ по замене кровли, их завершат к концу сентября.

«В текущем году проведение других ремонтных работ не запланировано, они возобновятся весной. Работы не повлияют на качество лечения, отдыха и обучения детей. В настоящее время в санатории находятся 54 ребенка. После проведения реконструкций учреждение заработает на полную мощность», — уточнили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября региональное УФССП сообщило о закрытии «Графского санатория для детей» на 30 суток по решению суда в связи с выявленными нарушениями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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