* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Абу-Даби, , 11:23 — REGNUM Глава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади выпустил аудиообращение, в котором призвал членов террористической организации сделать все возможное для освобождения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их жен, содержащихся в тюрьмах и лагерях. Об этом заявляет новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В 30-минутной аудиозаписи, которая была опубликована медиаподразделением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Аль-Фуркан», аль-Багдади заявил: «Как мусульманин может наслаждаться жизнью, когда мусульманские женщины содержатся в лагерях?». Он также добавил, что места содержания членов террористической организации и их жен это «тюрьмы унижения, которыми управляют крестоносцы и их шиитские последователи».

Призыв аль-Багдади, в котором он также сообщил, что террористическая организация готовит атаки в различных странах, стал его первым публичным обращением к сторонникам с апреля 2019 года, когда он появился на видео в первый раз за пять лет.