Москва, , 10:43 — REGNUM Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал неуместными рекомендации экспертов Минздрава о допустимом ежедневном употреблении алкоголя. Об этом сообщает 19 сентября RNS.

По словам Онищенко, министерство здравоохранения завело неудачный разговор о безвредных дозах спиртного в ситуации, когда заявлен национальный проект «Здоровье», а президент говорит о нацеленности на активную жизнь граждан после 80 лет.

Такое разговор совершенно неуместен «ни в этическом, ни в профессиональном смысле, ни в смысле политического тренда», подчеркнул бывшийглавный санитарный врач.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Минздрава назвали безопасной ежедневной дозой алкоголя примерно 200 мл вина для женщин и около 900 мл пива для мужчин.

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