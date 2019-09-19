Губкин, Белгородская область, 19 сентября 2019, 10:33 — REGNUM Мировой судья в городе Губкин Белгородской области оценил перевёрнутый российский флаг в пять тысяч рублей. Такой штраф должна заплатить бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе Центра культурного развития «Лебединец». По мнению суда, она виновна в том, что над зданием ДК неверно повесили триколор.
По данным паблика «Губкин говорит», сейчас женщина занимает должность менеджера ЦКР «Лебединец».
Ошибка с российским флагом в Губкине произошла в День Государственного флага России 22 августа 2019 года.
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