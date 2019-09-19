Вашингтон, 19 сентября 2019, 10:43 — REGNUM Вице-президент по связям с общественностью компании Apple Стив Доулинг, проработавший в корпорации 16 лет, покинет свой пост. Об этом 19 декабря сообщает издание Recode.
В текущем году данная отставка среди руководства компании стала уже третьей. Решение об отставке было принято после презентации новой версии iPhone.
«После 16 лет работы в Apple я решил, что настало время отойти от дел», — отметил Доулинг, добавив, что не планирует устраиваться на новое место, а желает больше времени проводить с семьей.
Напомним, Стив Доулинг проработал на посту вице-президента по связям с общественностью с 2014 года, он возглавил данное направление после отставки Кэти Коттон, занимавшей должность на протяжении 18 лет.
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